الأمم المتحدة تحذر من تفشٍ واسع لجدري الماء بين النازحين في غزة

حذرت الأمم المتحدة من تفشٍ واسع لمرض جدري الماء بين النازحين في قطاع غزة، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الصحية والبيئية داخل مراكز الإيواء.

وأكدت في بيان لها صدر الأربعاء، تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من نصف الإصابات سُجلت في محافظة خانيونس، مرجعة انتشار المرض إلى الاكتظاظ الشديد في مواقع النزوح، وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل أسهمت في تسارع انتقال العدوى.

وأضافت أن فرقها الميدانية رصدت انتشار القوارض والطفيليات في 83% من مواقع النزوح، فضلاً عن تراكم النفايات، وتجمع مياه الصرف الصحي والمياه الراكدة، الأمر الذي يزيد من مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة بين السكان، ولا سيما الأطفال والنازحين.

وأكدت الأمم المتحدة أن استمرار تدهور الظروف الإنسانية والبيئية في قطاع غزة ينذر بتفاقم الأزمة الصحية، داعية إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز الاستجابة الصحية للحد من انتشار الأمراض المعدية.

المصدر / فلسطين أون لاين