مظاهرة في ميلانو تطالب بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية ووقف الحرب

شهدت مدينة ميلانو، الثلاثاء، مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة والإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ أواخر عام 2024.

وانطلقت المسيرة من ساحة كاتدرائية "دومو" الشهيرة، وجابت شوارع المدينة، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد باستمرار الحرب والحصار على غزة

ودعا المشاركون الحكومة الإيطالية إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وشارك في التظاهرة ممثلون عن نقابات عمالية وطلابية، فيما أكد المنظمون استمرار الاعتصام اليومي في ساحة "دومو" منذ 16 حزيران/يونيو الماضي، بالتزامن مع مرور ألف يوم على الحرب في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون صور الدكتور حسام أبو صفية، مرددين هتافات تطالب بالإفراج الفوري عنه، وسط تحذيرات متزايدة من تدهور حالته الصحية داخل السجن، ودعوات حقوقية وأممية لإنهاء احتجازه.

ويعد أبو صفية من أبرز الأطباء في قطاع غزة، إذ شغل منصب مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وبرز خلال الحرب من خلال إدارته للمستشفى في ظل الحصار والقصف ونقص الإمكانات الطبية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024 اعتقلته القوات الإسرائيلية بعد اقتحام المستشفى، ومنذ ذلك الحين لا يزال محتجزاً في السجون الإسرائيلية.

وخلال الأشهر الماضية، أفادت هيئة الدفاع عنه ومنظمات حقوقية بأنه تعرض لظروف احتجاز قاسية، شملت التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والإهمال الطبي، كما نُقل إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة بعد احتجازه سابقاً في معتقل النقب.

وأثار ظهوره في إحدى جلسات المحاكمة وعليه آثار واضحة للهزال والتجويع موجة استنكار واسعة، وسط مطالبات دولية بالإفراج عنه وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين