الاحتلال يصيب شابًا بالرصاص ويواصل حملات الاعتقال بالضفة الغربية

أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، الأربعاء، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال من داخل سيارة إسعاف عند حاجز "300" العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، بالتزامن مع حملة دهم واعتقالات طالت عدة محافظات في الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة الشاب، الذي أصيب برصاصة حية في الفخذ، وقدمت له الإسعافات الأولية في المكان، إلا أن جنود الاحتلال أجبروا الطاقم على نقله إلى الحاجز العسكري، حيث جرى اعتقاله من داخل سيارة الإسعاف.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيهم جمال حسن حمدان من مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه وتخريب محتوياته، كما داهمت منزل عمه مروان حسن حمدان وعبثت بمحتوياته، وفق ما أفاد به نادي الأسير.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد شوباش، عقب اقتحام المدينة عبر مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشار آلياتها العسكرية في حي النقار، قبل مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم العين غربي المدينة، وداهمت عدة منازل، ونفذت حملة تفتيش وتحقيق ميداني مع عدد من المواطنين، تخللها احتجاز شبان، وفق ما أفاد به عضو لجنة خدمات مخيم العين صالح قاطوني.

المصدر / فلسطين أون لاين