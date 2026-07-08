سويسرا تهزم كولومبيا بركلات الترجيح وتبلغ ربع نهائي المونديال

حجزت سويسرا مقعدها في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1954، بعدما تخطت كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 إثر تعادلهما سلبا، الثلاثاء، في فانكوفر.

وشهدت آخر مباراة تستضيفها كندا في النسخة الحالية، والختامية في الدور ثمن النهائي، عجز المنتخبين عن هز الشباك في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن تهدر كولومبيا ركلتي ترجيح مقابل ركلة واحدة لسويسرا، التي ستواجه الأرجنتين حاملة اللقب، السبت، في كنساس.

أما كولومبيا، التي بلغت ربع النهائي مرة واحدة عام 2014، فكررت خيبة الخروج من الدور نفسه في نسخة 2018، حين خسرت بالطريقة ذاتها أمام إنجلترا بركلات الترجيح.

وغادر المنتخب الكولومبي البطولة بعدما تلقت شباكه هدفا وحيدا طوال مشواره، لكنه لم ينجح في استثمار قوته الهجومية بقيادة لويس دياز، وإلى جانبه خاميس رودريغيز، المتوج بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014.

على الجانب الآخر، عاد المنتخب السويسري إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ استضافته البطولة عام 1954، مستندا إلى أداء لافت، كان أبرز محطاته الفوز على الجزائر 2-0 في دور الـ32.

وسبقت تلك المواجهة نتائج جيدة لسويسرا، إذ تعادلت مع قطر 1-1، وفازت على البوسنة والهرسك 4-1، ثم على كندا 2-1.

تاريخيا، جمع لقاء واحد بين المنتخبين في كأس العالم، وانتهى بفوز كولومبيا 2-0 في دور المجموعات من نسخة 1994.

وافتقدت سويسرا في المباراة نجم هجومها يوهان مانزامبي بسبب الإصابة، في حين شارك روبن فارغاس مع نهاية الوقت الأصلي.

من جانبه، دفع المدرب الأرجنتيني نستور لورنسو بلويس سواريس بدلا من المهاجم المصاب جون كوردوبا.

وسيطر الحذر على الشوط الأول، الذي جاء فقيرا في الفرص ومغلقا من الجانبين.

وبرزت أولى المحاولات عبر تسديدة للشاب الكولومبي غوستافو بويرتا، أبعدها بصعوبة الحارس غريغور كوبل في الدقيقة 21، قبل أن يمنع حارس “لوس كافيتيروس” كاميلو فارغاس اللاعب ريد من التسجيل داخل المنطقة في الدقيقة 30.

واستمر غياب الفرص الواضحة في الشوط الثاني، ليلجأ المنتخبان إلى التمديد، حيث حرمت العارضة السويسرية جون لوكومي من التسجيل في الدقيقة 99.

وبعد خطأ فادح من تشاكا على حدود منطقة جزائه، خطف الكولومبيون الكرة ووصلت إلى خامينتون كامباس، لكنه أهدرها برعونة فوق العارضة وهو منفرد في الدقيقة 115.

وحسمت ركلات الترجيح المواجهة بعدما أهدر الكولومبيان دافينسون سانشيس و”كوتشو” هيرنانديس، في مقابل إهدار السويسري مانويل أكانجي.

المصدر / وكالات