الحرس الثوري يعلن استهداف 85 منشأة في قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

قال الحرس الثوري الإيراني الأربعاء إنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي.

وذكر البيان “في رد أولي على هذا العدوان، نفذت القوات البحرية والجوفضائية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ ومسيّرات، استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية رئيسية” في البلدين، كما أسقطت مسيّرة من طراز “إم كيو-9”.

ونقلت وسائل إعلام نقلا عن الجيش ‌الإيراني قوله: “استهدفنا قاعدة أمريكية في البحرين ونتعهد بشن المزيد ‌من الهجمات ‌إذا كررت ‌أمريكا ضرباتها على إيران”.

ونقلت وكالة “فارس” للأنباء عن بيان للحرس الثوري، أن الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار بشن غارات على مواقع في مدينتي هرمزغان وماهشهر الساحليتين.

وأوضح أن العملية استهدفت ميناء سلمان ومقر قيادة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك ضمن 85 منشأة عسكرية أمريكية.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” شن سلسلة هجمات على إيران، “ردا على هجماتها التي استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز”.

وندد مقر خاتم الأنبياء، وهو القيادة العسكرية المشتركة العليا بإيران، بالضربات الأمريكية ووصفها بأنها “عمل عدواني سافر”، وهدد “برد ساحق” وحذر من أن طهران لن تسمح بتدخل أمريكي في إدارة المضيق.

المصدر / وكالات