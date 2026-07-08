8 شهداء وإصابات في خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

استشهد ثمانية مواطنين بينهم طفلان، وأصيب آخرون، الأربعاء، بخروقاتها الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف ونسف وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت مصادر طبية استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.

وأفادت المصادر باستشهاد مواطن، بقصف من طائرات الاحتلال، على حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

كما أكدت المصادر الطبية استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة في منطقة المسلخ جنوبي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد سائق شاحنة برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة رفح، فيما أصيب أربعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال قرب محطة "إيتا" جنوبي مواصي مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفل فادي عبد الله الديري (8 أعوام) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، مشيرةً إلى أن الطفل التحق بشقيقه حمزة الذي استشهد في الغارة ذاتها مساء أمس.

كما أصيبت مواطنة برصاص قوات الاحتلال في منطقة الميناء غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد جهاز "الدفاع المدني الفلسطيني.

وأوضح الدفاع المدني، أن طواقمه تعاملت ميدانيًا مع إصابة لامرأة مسنة إثر طلق طائش من الزوارق الإسرائيلية في منطقة الميناء غرب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف جنوب شرقي مدينة غزة وشمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المنطقة، بالتزامن مع إطلاق الطيران المروحي نيرانه باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي شمال قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المنطقة، وسط تحركات عسكرية متواصلة.

وفي المحافظة الوسطى، فتحت دبابات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم البريج نيرانها بشكل كثيف باتجاه المناطق الشرقية للمخيم

المصدر / فلسطين أون لاين