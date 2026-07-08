بقصف وعمليات نسف.. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف جنوب شرقي مدينة غزة، وأخرى شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال واصلت قصفها شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما أطلق الجيش قنابل إنارة في أجواء المنطقة، بالتزامن مع إطلاق طيران الاحتلال المروحي نيرانه باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي شمال قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المنطقة، وسط تحركات عسكرية متواصلة.

وفي المحافظة الوسطى، فتحت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة شرق مخيم البريج نيرانها بشكل كثيف باتجاه المناطق الشرقية للمخيم

المصدر / فلسطين أون لاين