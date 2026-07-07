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حماس تدين تفجيري دمشق

07 يوليو 2026 . الساعة 21:07 بتوقيت القدس
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هذه الأعمال الإجرامية تستهدف أمن سوريا واستقرارها

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة السورية دمشق صباح الثلاثاء، معتبرة أن استهداف أمن سوريا واستقرارها يمثل "اعتداءً سافرًا" يخدم أجندات مشبوهة تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة وإثارة الفوضى فيها.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن هذه الأعمال الإجرامية تستهدف أمن سوريا واستقرارها، مؤكدة رفضها الكامل لمثل هذه الهجمات التي تطال المدنيين وتهدد استقرار البلاد.

وأعربت حماس عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية، قيادةً وشعبًا، في مواجهة ما وصفته بـ"الأعمال الإجرامية الغادرة"، داعية الله أن يحفظ سوريا من كل سوء، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وشددت الحركة على أن الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها يمثل ضرورة لأمن المنطقة بأسرها، في ظل التحديات التي تواجهها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #سوريا دمشق #تفجيري دمشق

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