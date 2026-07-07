خبراء أمميون يطالبون بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية

طالب خبراء في الأمم المتحدة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، وجميع العاملين في القطاع الصحي المحتجزين تعسفيًا، محذرين من استمرار استهداف الطواقم الطبية وتدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وقال الخبراء، في بيان، إن استمرار احتجاز الدكتور أبو صفية دون توجيه تهم أو محاكمة يعكس ما وصفوه بـ"الاستهداف الممنهج" للعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، معتبرين أن ذلك يأتي في سياق تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة وخلق ظروف تهدد حياة الفلسطينيين جسديًا ونفسيًا.

وأوضح الخبراء أن "إسرائيل" احتجزت الدكتور أبو صفية، إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والمرضى، استنادًا إلى ما يسمى "قانون المقاتلين غير الشرعيين"، مؤكدين أنهم سبق أن أعربوا عن مخاوفهم بشأن توافق هذا القانون وتعديلاته مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن خبراء الأمم المتحدة أطلقوا تحذيرات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بشأن استهداف العاملين في القطاع الصحي، وأجروا اتصالات متكررة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية معلومات تتعلق باعتقال واحتجاز كوادر طبية.

وأكد الخبراء أن الانتهاكات التي طالت الحماية الممنوحة للمدنيين والعاملين في المجال الطبي بموجب القانون الدولي الإنساني "لا تُحصى"، منتقدين ما وصفوه بعدم الامتثال لقرارات وآليات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وحذر البيان من التقارير التي تتحدث عن تعرض الدكتور أبو صفية للتعذيب وتدهور حالته الصحية، مشيرًا إلى أن إصاباته قد تعرض حياته لخطر وشيك، وداعيًا سلطات الاحتلال إلى ضمان حصوله على رعاية طبية عاجلة وكافية.

وشدد خبراء الأمم المتحدة على أن خبرة الدكتور أبو صفية ودوره في تقديم الخدمات الصحية للفئات الأكثر ضعفًا يجعلان استمرار احتجازه مصدر قلق بالغ، معتبرين أن استهداف الأطباء وملاحقتهم واعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم يمثل انتهاكًا خطيرًا يجب وضع حد له بشكل فوري.

المصدر / فلسطين أون لاين