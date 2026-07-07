ثلث الأمريكيين يرون أن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية في غزة

كشف استطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس بالتعاون مع مركز NORC لأبحاث الشؤون العامة عن تراجع ملحوظ في مستوى الدعم الشعبي لـ"إسرائيل" داخل الولايات المتحدة، مع تصاعد الاعتقاد بأن الحرب على قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، خاصة بين الديمقراطيين والشباب.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه الثلاثاء، أن نحو 30% من الأمريكيين يعتقدون أن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينهم ما يقارب نصف مؤيدي الحزب الديمقراطي، إضافة إلى 30% من الأمريكيين اليهود. في المقابل، قال 20% فقط إن "إسرائيل" لم ترتكب إبادة جماعية، بينما أكد نحو نصف المشاركين أنهم لا يملكون معلومات كافية للحكم على القضية.

وبيّن الاستطلاع أن الرأي العام الأمريكي بات أكثر انتقادًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، ويعتبرون استمرارها في غزة غير مبرر.

وسجل الاستطلاع تحولًا واضحًا في مواقف الديمقراطيين تجاه "إسرائيل"، حيث قال 58% منهم إن الولايات المتحدة "تدعم إسرائيل أكثر من اللازم"، مقارنة بـ45% في استطلاع مماثل أُجري مطلع عام 2024. كما رأى 62% من الديمقراطيين أن واشنطن لا تقدم دعمًا كافيًا للفلسطينيين، في ارتفاع ملحوظ عن نتائج الاستطلاعات السابقة.

كما أظهرت النتائج أن الديمقراطيين الأكبر سنًا باتوا يقتربون من مواقف الشباب داخل الحزب، إذ ارتفعت نسبة من يطالبون بتقديم دعم أكبر للفلسطينيين إلى 57%، بعدما كانت 39% قبل عامين، بينما اعتبر 13% فقط من الجمهوريين أن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية.

لكن الاستطلاع أظهر وجود فجوة عمرية داخل الحزب الجمهوري، حيث ترتفع نسبة من يعتقدون بارتكاب" إسرائيل" إبادة جماعية إلى 20% بين الجمهوريين دون سن 45 عامًا، مقابل 10% فقط بين الأكبر سنًا.

وكشف الاستطلاع أيضًا عن تراجع صورة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى الأمريكيين، إذ لا تتجاوز نسبة من ينظرون إليه بإيجابية 20%، مقابل 38% يحملون انطباعًا سلبيًا، فيما قال 41% إنهم لا يعرفونه بما يكفي لتكوين رأي.

وكانت الصورة أكثر سلبية بين الأمريكيين اليهود، حيث أعرب نحو 60% منهم عن نظرة سلبية تجاه نتنياهو، مقابل نحو ثلث فقط ينظرون إليه بإيجابية.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع أن عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، المعروف بانتقاداته لـ"إسرائيل"، يحظى بصورة أفضل بين اليهود الأمريكيين، إذ قال 44% منهم إنهم ينظرون إليه بإيجابية، مقارنة بنحو 33% فقط لنتنياهو، فيما يحظى ممداني أيضًا بتأييد يقارب نصف الناخبين الديمقراطيين.

المصدر / فلسطين أون لاين