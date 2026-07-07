نعيم: حل لجنة الطوارئ يعكس توجهاً فلسطينياً للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور باسم نعيم، أن إعلان حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة يعكس توجهاً فلسطينياً للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتسلمها مهامها المدنية والأمنية بشكل فوري.

وقال نعيم، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة تؤكد استعداد المسؤولين عن إدارة العمل الحكومي في قطاع غزة لتسليم المهام، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد بدء أعمال الإغاثة والإسكان وإعادة الإعمار.

وأضاف أن التوجه الفلسطيني، وفي مقدمته حركة حماس، يستهدف استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، داعياً إلى الإسراع في مباشرة اللجنة الوطنية مهامها بما يسهم في تخفيف معاناة سكان القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن، أمس الإثنين، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، بعد استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية نقل المهام إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وأكد المكتب أن الموظفين الفنيين والمهنيين سيواصلون عملهم لضمان استمرار تقديم الخدمات وعدم حدوث فراغ إداري، داعياً إلى الإسراع في تمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مسؤولياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين