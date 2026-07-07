موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في قطاع غزة 2026

محمد زقوت

يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة (التوجيهي) في قطاع غزة، بالإضافة إلى عائلاتهم، الإعلان الرسمي عن نتائج امتحاناتهم التي جرت هذا العام عبر المنظومة الإلكترونية. وتأتي هذه اللحظات كخاتمة لمرحلة دراسية استثنائية اتسمت بالتحدي والإصرار على استكمال المسيرة التعليمية رغم كافة الظروف.

تفاصيل امتحانات التوجيهي الإلكترونية 2026

حرصت وزارة التربية والتعليم على ضمان استمرارية العملية التعليمية من خلال اعتماد نظام الامتحانات الإلكترونية، والتي جرت وفق الجدول الزمني التالي:

* الفترة الزمنية للامتحانات: بدأت في 20 يونيو 2026، واختتمت في 29 يونيو 2026.

* طبيعة الامتحانات: تم تنفيذها إلكترونياً لضمان مواكبة المتغيرات وتجاوز التحديات الميدانية.

* حالة التصحيح: تجري عمليات التصحيح والتدقيق حالياً بأعلى درجات الدقة والنزاهة لضمان حصول كل طالب على حقه.

كيفية متابعة نتائج التوجيهي في غزة

للحصول على النتائج فور اعتمادها رسمياً، يُنصح الطلاب بالاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة لتجنب الشائعات. إليكم تفاصيل المتابعة:

* المصدر الحصري للنتائج: موقع فلسطين أون لاين هي الجهة الموثوقة لمتابعة كافة أخبار التصحيح وإعلان النتائج بشكل حصري.

* التوقيت: سيتم إعلان الموعد الدقيق للنتائج عبر منصات فلسطين فلسطين أون لاين فور انتهاء لجان الفحص والتدقيق من مهامها ومن المتوقع الإعلان عنها ما بين تاريخ 23 إلى 28 يوليو 2026.

نبارك لطلابنا وطالباتنا مسبقاً هذا الجهد، ونسأل الله أن يكتب لكم النجاح والتوفيق، وأن يجعل ثمار تعبكم فرحة غامرة تملأ بيوتكم.

كيف تستعد لاستقبال نتائج الثانوية العامة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وما هي خططكم الأكاديمية للمرحلة الجامعية القادمة؟