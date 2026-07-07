الاحتلال يعتقل سبعة صيادين قبالة سواحل وسط قطاع غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء 7 صيادين فلسطينيين بعد مهاجمة مراكبهم أثناء عملهم قبالة ساحل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقال زكريا بكر، منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، في بيان، إن بحرية الاحتلال اعتقلت 7 صيادين، بينهم 5 من عائلة، بعد مهاجمة مراكبهم أثناء الصيد في البحر قبالة ساحل بلدة الزوايدة.

وعُرف من بين المعتقلين: أحمد أكرم القرعان، وعماد جلال القرعان، وبسام إبراهيم القرعان، وأيوب إبراهيم القرعان، والعبد يوسف القرعان، وعلاء الدين يحيى المساعي، وزيد يحيى المسارعي.

ويتعرض الصيادون في قطاع غزة لانتهاكات إسرائيلية متواصلة، تشمل إطلاق النار والقذائف، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات، فضلاً عن اعتقال آخرين في حوادث متفرقة.

وتفرض "إسرائيل" قيوداً مشددة على الصيادين وتمنعهم من النزول إلى البحر منذ اندلاع الإبادة الجماعية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن عشرات منهم يغامرون بحياتهم ويواصلون الصيد بحثاً عن لقمة العيش في ظل الفقر وتردي الأوضاع المعيشية.

المصدر / فلسطين أون لاين