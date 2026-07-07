فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسؤول طبي: مرضى السرطان بغزة ينتظرون الموت.. وتسجيل 3 وفيات يوميًا

انفجاران يهزان دمشق خلال زيارة ماكرون

مباراة اليوم في كأس العالم 2026: الأرجنتين تواجه مصر في اختبار كروي مثير

نقص حاد في الأكفان بمجمع ناصر الطبي

غزة تترقب مرحلة ما بعد التغيير الإداري.. الإعمار وحقوق الموظفين على رأس الأولويات

ألف يوم على 7 أكتوبر.. كيف أعاد طوفان الأقصى القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد؟

صُمّ غزة يواجهون الموت بصمت.. غياب التحذيرات والخدمات يفاقم معاناتهم

خروقات إسرائيلية متواصلة.. قصف مدفعي وإطلاق نار في أنحاء متفرقة من غزة

إصابة بالرصاص واعتقالات واسعة خلال اقتحام الاحتلال مدن وبلدات بالضفة

انخفاض طفيف بالحرارة اليوم وموجة حارة جديدة تبدأ الخميس

انفجاران يهزان دمشق خلال زيارة ماكرون

07 يوليو 2026 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
...
من مكان الانفجار

ضرب العاصمة السورية دمشق صباح الثلاثاء، انفجاران متتابعان في منطقة الحلبوني، بالقرب من وزارة السياحة وفندق الفورسيزنز، من دون توفر معلومات دقيقة عن حجم الإصابات التي خلفتها.

وقال مصدر ‌أمني إن الانفجارين وقعا بالقرب من فندق الفورسيزنز الذي أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته بعد وصوله الى دمشق، وجرى إغلاق شوارع وتطبيق إجراءات أمنية عقب الانفجارات.

وطال الانفجار الأول سيارة نقل ركاب صغيرة كانت بجانب وزارة السياحة على طريق كراج النعنع، واشتعلت فيها النيران، وأدى الانفجار، بحسب مقاطع فيديو، إلى تكسر زجاج المباني المجاورة.

وبينما كان الجهات المختصة تغلق الموقع وتسعف المصابين، حصل انفجار ثانٍ على بعد أقل من 25 مترا من موقع الانفجار الأول، عبر عبوة كانت موضوعة داخل حاوية قمامة على الرصيف مقابل الوزارة ذاتها.

وأظهر فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي إصابة عدد من عناصر الشرطة الموجودين في المكان.

 وقال قصر ‌الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع دوي الانفجارات التي وقعت في العاصمة السورية.

واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، نظيره الفرنسي في “قصر الشعب” بالعاصمة دمشق، في ثاني أيام زيارته الرسمية للبلاد.

وقالت وكالة “سانا” وقناة “الإخبارية السورية” الرسميتان إن “الرئيس أحمد الشرع يستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق”.

ومن المقرر أن يحضر الجانبان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وأمس الاثنين، وصل ماكرون سوريا في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى دمشق منذ 18 عامًا، إذ تعود الأخيرة إلى سبتمبر/أيلول 2008 عندما زار الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي دمشق في إطار مساعٍ فرنسية لكسر العزلة الدبلوماسية التي فرضتها باريس عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بالعام 2005.

المصدر / وكالات
#سوريا #انفجار #دمشق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة