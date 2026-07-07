انفجاران يهزان دمشق خلال زيارة ماكرون

ضرب العاصمة السورية دمشق صباح الثلاثاء، انفجاران متتابعان في منطقة الحلبوني، بالقرب من وزارة السياحة وفندق الفورسيزنز، من دون توفر معلومات دقيقة عن حجم الإصابات التي خلفتها.

وقال مصدر ‌أمني إن الانفجارين وقعا بالقرب من فندق الفورسيزنز الذي أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته بعد وصوله الى دمشق، وجرى إغلاق شوارع وتطبيق إجراءات أمنية عقب الانفجارات.

وطال الانفجار الأول سيارة نقل ركاب صغيرة كانت بجانب وزارة السياحة على طريق كراج النعنع، واشتعلت فيها النيران، وأدى الانفجار، بحسب مقاطع فيديو، إلى تكسر زجاج المباني المجاورة.

وبينما كان الجهات المختصة تغلق الموقع وتسعف المصابين، حصل انفجار ثانٍ على بعد أقل من 25 مترا من موقع الانفجار الأول، عبر عبوة كانت موضوعة داخل حاوية قمامة على الرصيف مقابل الوزارة ذاتها.

تفجير بحزام ناسف في قلب مدينة دمشق



بالقرب من مكان اقامة الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يزور دمشق pic.twitter.com/cGkmt6HL1i — Hanzala (@Hanzpal2) July 7, 2026

وأظهر فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي إصابة عدد من عناصر الشرطة الموجودين في المكان.

وقال قصر ‌الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع دوي الانفجارات التي وقعت في العاصمة السورية.

واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، نظيره الفرنسي في “قصر الشعب” بالعاصمة دمشق، في ثاني أيام زيارته الرسمية للبلاد.

وقالت وكالة “سانا” وقناة “الإخبارية السورية” الرسميتان إن “الرئيس أحمد الشرع يستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق”.

ومن المقرر أن يحضر الجانبان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وأمس الاثنين، وصل ماكرون سوريا في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى دمشق منذ 18 عامًا، إذ تعود الأخيرة إلى سبتمبر/أيلول 2008 عندما زار الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي دمشق في إطار مساعٍ فرنسية لكسر العزلة الدبلوماسية التي فرضتها باريس عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بالعام 2005.

المصدر / وكالات