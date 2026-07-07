مباراة اليوم في كأس العالم 2026: الأرجنتين تواجه مصر في اختبار كروي مثير

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم، 7 يوليو 2026، نحو ملعب "ذا إنيرجي أرينا" (The Energy Arena)، الذي يستضيف مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره المصري، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ 16. وتعد هذه المباراة واحدة من أكثر اللقاءات ترقباً في دور المجموعات، نظراً للقوة الهجومية التي يتمتع بها "التانجو" والطموح الكبير الذي يدخل به "الفراعنة" هذا اللقاء.

الاستعداد للمواجهة

يدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في البطولة، حيث أظهر الفريق توازناً كبيراً في خطوطه الثلاثة، وقدرة هجومية عالية في تسجيل الأهداف. في المقابل، يطمح المنتخب المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل، معولاً على التماسك الدفاعي والروح القتالية التي تميز أداءه في المحافل الدولية.

تفاصيل المباراة

* المناسبة: كأس العالم 2026 دور الـ16.

* أطراف اللقاء: الأرجنتين ضد مصر.

* التاريخ: 7 يوليو 2026.

* توقيت المباراة:

تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي:

* الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

* الساعة 17:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن للجماهير متابعة أحداث هذه القمة الكروية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي خصصت التغطية التالية:

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تاريخ المواجهات

تاريخياً، التقى المنتخبان في مواجهة سابقة عام 2008، انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين، مما يضفي صبغة ثأرية وتحدياً جديداً في لقاء اليوم، خاصة مع التطور الملحوظ في مستوى المنتخب المصري خلال السنوات الأخيرة.

تنتظر الجماهير عرضاً كروياً يجمع بين التكتيك العالي والمهارات الفردية الاستثنائية. وفي ظل الأداء التصاعدي للمنتخبين، في رأيك، هل سينجح المنتخب المصري في إيقاف الزحف الأرجنتيني، أم سيؤكد "التانجو" هيمنته على البطولة؟

المصدر / فلسطين أون لاين