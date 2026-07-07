رغم مجاملة ترامب.. بلجيكا تسحق الولايات المتحدة 4-1 وتتأهل لربع النهائي

رغم مجاملة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الإيقاف عن المهاجم فولارين بالوغون، واصل منتخب بلجيكا حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عقب صعوده لدور الثمانية في مونديال 2026، بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا على منتخب الولايات المتحدة بنتيجة 4-1 في دور الـ16 للبطولة.

وتقدم المنتخب البلجيكي بهدف مبكر حمل توقيع شارل دي كيتلاري في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز مالك تيلمان هدف التعادل للولايات المتحدة في الدقيقة 31.

ولم يهنأ منتخب الولايات المتحدة بهدف التعادل طويلا، بعدما عاد دي كيتلاري لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 33.

وواصل دي كيتلاري تألقه في المباراة، التي نصب نفسه بطلا لها، بعدما صنع الهدف الثالث لمنتخب بلجيكا، الذي أحرزه زميله هانز فاناكين في الدقيقة 57.

واختتم النجم المخضرم البديل روميلو لوكاكو مهرجان الأهداف البلجيكية، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



ملخص مباراة أمريكا وبلجيكا | الدور ثمن النهائي - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/c0si9U8W6k — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2026

وبذلك يكون منتخب بلجيكا قد ضرب موعدا ناريا مع منتخب إسبانيا، يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية للمسابقة، بمدينة لوس أنجليس الأمريكية، على أن يتأهل الفائز منهما للدور قبل النهائي لملاقاة الفائز من منتخبي فرنسا والمغرب.

في المقابل، بات منتخب الولايات المتحدة آخر الفرق المضيفة للمونديال الحالي، التي ودعت المسابقة بعد منتخبي كندا والمكسيك، اللذين خرجا من دور الـ16 أيضا، عقب خسارتهما أمام المغرب وإنجلترا على الترتيب.

وكان المنتخبان التقيا وديا في مارس/آذار الماضي خلال استعداداتهما للمونديال، وكانت الغلبة للمنتخب البلجيكي أيضا، الذي حقق انتصارا كاسحا بنتيجة 5-2 على نظيره الأمريكي، علما بأن هذه هي المواجهة الثالثة التي أقيمت بين الفريقين بكأس العالم بعد نسختي 1930 و2014.

وفازت الولايات المتحدة 3-0 على بلجيكا بمرحلة المجموعات للنسخة الأولى للمونديال قبل 96 عاما في أوروغواي، قبل أن يثار المنتخب الأوروبي من تلك الخسارة، عقب فوزه 2-1 بعد التمديد على المنتخب الأمريكي في دور الثمانية لمونديال 2014 بالبرازيل.

وبات منتخب بلجيكا، الذي تمثلت أبرز إنجازاته في كأس العالم الحصول على المركز الثالث في نسخة عام 2018 بروسيا، خامس منتخب أوروبي يتأهل لدور الثمانية في المونديال الحالي، بعد منتخبات النرويج وإنكلترا وفرنسا وإسبانيا، فيما خلا هذا الدور من منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).

وشهدت المباراة الكثير من الجدل قبل إقامتها عقب قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برفع الإيقاف الصادر ضد فولارين بالوغون، لاعب الولايات المتحدة، رغم حصوله على بطاقة حمراء خلال لقاء الفريق ضد البوسنة والهرسك بدور الـ32.

وكان الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه بالوغون لدهسه كاحل أحد لاعبي البوسنة والهرسك، خلال فوز المنتخب الأمريكي 2-صفر، مساء الأربعاء الماضي بالتوقيت المحلي، ما استدعى إيقافه تلقائيا لمباراة واحدة، وفقا للوائح البطولة.

وبعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس “الفيفا” السويسري جياني إنفانتينو، قررت لجنة الانضباط في “فيفا” تعليق العقوبة لمدة عام، ما دفع الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا” إلى وصف القرار بأنه “غير مسبوق وغير مفهوم وغير مبرر”.

يشار إلى أن دور الـ16 للمسابقة سوف يختتم مساء الثلاثاء بمباراتي الأرجنتين مع مصر، وكولومبيا مع سويسرا.

المصدر / وكالات