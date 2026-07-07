7 شهداء بينهم طفل ومسؤول في اللجنة المصرية الخاصة بالمساعدات

استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء غارات شنها جيش الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس، إلى جانب إطلاق نار عشوائي استهدف خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار استهدفا مناطق متفرقة من القطاع.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين، من جراء قصف من طائرات الاحتلال استهدف سيارة مدنية، في منطقة الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن شهداء قصف المركبة في الصبرة هم الطفل حمزة عبدالله الديري، والمواطنين أحمد جهاد دغمش، ومحمد فواز الوحيدي وهو مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية بقطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد المواطن علاء صبري بريكة في محيط منطقة فش فرش بمواصي خان يونس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف خيام النازحين في المنطقة.

كما استشهد المواطن ووحيد برهم أبو سالم، وأصيب عدد آخر، جراء قصف من طائرات الاحتلال استهدف منطقة جورة العقاد، غربي خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن عمران أبو جراد وإصابة عدد من المواطنين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين مقابل مقر السفارة القطرية في شارع الرشيد غربي مدينة غزة.

وفي جنوبي قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال تجمع للمواطنين خلف محطة الشاعر وزنون شرق مفترق العطار في مواصي مدينة خان يونس.

وذكرت مصادر محلية أن ستة مواطنين أصيبوا بنيران جيش الاحتلال في مواصي مدينتي خان يونس ورفح.

وفي سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال مركبة مدنية محيط متنزّه برشلونة جنوبي مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

كم قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وفي شمال القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة، فيما أصابت طلقات نارية أطلقتها قوات الاحتلال مراكز إيواء قرب بركة أبو راشد غربي جباليا، دون وقوع إصابات.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال محيط بنك القدس على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرقي المدينة، بينما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شمال شرقي بلدة بيت لاهيا نيرانها باتجاه المناطق المحيطة.

المصدر / فلسطين أون لاين