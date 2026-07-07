3 شهداء وإصابات في خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء ثلاث غارات نفذتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس، في وقت واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف عدة مناطق في القطاع.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن وحيد برهم أبو سالم، وإصابة عدد آخر، من جراء قصف من طائرات الاحتلال استهدف منطقة جورة العقاد، غربي خانيونس.

وأفادت المصادر باستشهاد المواطن عمران أبو جراد وإصابة عدد من المواطنين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة تؤوي نازحين مقابل مقر السفارة القطرية في شارع الرشيد غربي مدينة غزة.

وفي جنوبي قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال تجمع للمواطنين خلف محطة الشاعر وزنون شرق مفترق العطار في مواصي مدينة خان يونس.

وذكرت المصادر أن ستة مواطنين أصيبوا بنيران جيش الاحتلال في مواصي مدينتي خان يونس ورفح.

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وفي شمال القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة، فيما أصابت طلقات نارية أطلقتها قوات الاحتلال مراكز إيواء قرب بركة أبو راشد غربي جباليا، دون وقوع إصابات.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال محيط بنك القدس على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرقي المدينة، بينما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شمال شرقي بلدة بيت لاهيا نيرانها باتجاه المناطق المحيطة.

المصدر / فلسطين أون لاين