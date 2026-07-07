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شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية لوقف اطلاق النار في غزة

07 يوليو 2026 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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من وداع الشهداء بمستشفى ناصر بخانيونس جنوبي القطاع أمس (تصوير- رمضان الآغا)

 استشهد مواطن وأصيب آخرون، ظهر الثلاثاء، جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع، في وقت تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف عدة مناطق في القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، إثر استهداف طائرات الاحتلال تجمع للمواطنين خلف محطة الشاعر وزنون شرق مفترق العطار في مواصي مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وفي شمال القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة، فيما أصابت طلقات نارية أطلقتها قوات الاحتلال مراكز إيواء قرب بركة أبو راشد غربي جباليا، دون وقوع إصابات.

وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال محيط بنك القدس على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرقي المدينة، بينما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شمال شرقي بلدة بيت لاهيا نيرانها باتجاه المناطق المحيطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف إسرائيلي

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