كأس العالم 2026: الولايات المتحدة في مهمة ثأرية أمام بلجيكا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، فجر الغد 7 يوليو 2026، نحو مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ونظيره البلجيكي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 دور الـ 16. وتعد هذه المباراة اختباراً حقيقياً لطموحات المنتخبين في المضي قدماً نحو أدوار متقدمة، خاصة مع التنافسية العالية التي تشهدها النسخة الحالية من البطولة.

يدخل المنتخب الأمريكي المباراة مسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، باحثاً عن تحقيق نتيجة تاريخية تعزز من فرصه في البطولة، في حين يدخل المنتخب البلجيكي اللقاء وعينه على تأكيد تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة، معتمداً على ترسانته الهجومية القوية.

تفاصيل المباراة

تعد هذه القمة الكروية محط أنظار الملايين، ويمكن للمشجعين متابعة أحداث اللقاء عبر قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تاريخ المواجهة: فجر الغد 7 يوليو 2026.

توقيت المباراة:

تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي:

* الساعة 03:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

* الساعة 01:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة

يمكنكم متابعة البث المباشر للمباراة عبر القنوات التالية:

* beIN Sports MENA Max 2

* beIN Sports MENA Max 4

نظرة على التاريخ والمستوى الفني

تشير الأرقام والإحصائيات إلى تفوق بلجيكي واضح في المواجهات المباشرة خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق "الشياطين الحمر" الفوز في آخر 4 مواجهات جمعت الطرفين. ومع ذلك، يقدم المنتخب الأمريكي أداءً لافتاً في الآونة الأخيرة، مدعوماً بنتائج إيجابية في مبارياته السابقة، مما يضفي طابعاً من الغموض والإثارة على نتيجة هذا اللقاء.





هل ينجح المنتخب الأمريكي في كسر عقدة الهزائم التاريخية أمام بلجيكا واستغلال عاملي الأرض والجمهور، أم سيؤكد المنتخب البلجيكي هيمنته ويحجز بطاقة العبور في هذه المواجهة الحاسمة؟