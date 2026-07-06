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شرطة الاحتلال تصيب ثمانية أشخاص بالرصاص في عرعرة

06 يوليو 2026 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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من مكان إطلاق شرطة الاحتلال النار في عرعرة وإصابتها ثمانية أشخاص

أصيب خمسة أشخاص، صباح الإثنين، بجروح وُصفت بين الخطيرة والمتوسطة، إثر إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار خلال "نشاط ميداني" في بلدة عرعرة النقب، جنوب فلسطين المحتلة، فيما اعتقلت ثلاثة أشخاص آخرين.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إن قوات من لواء الجنوب رصدت مركبة يُشتبه بأن ركابها أطلقوا النار باتجاه مركبة أخرى، ما دفع عناصرها إلى إطلاق النار بدعوى "تحييد الخطر" واعتقال المشتبه بهم.

وأضافت الشرطة أنها ضبطت مسدسًا يُشتبه في استخدامه خلال حادثة إطلاق النار، مشيرة إلى أن التحقيق في ملابسات الواقعة لا يزال مستمرًا، بالتزامن مع مواصلة نشاطها الميداني في المنطقة.

وأفادت مصادر طبية بأن المصابين نُقلوا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى من المجتمع العربي برصاص الشرطة الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري إلى ثمانية قتلى، وفق معطيات متداولة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قرية عرعرة #فضيحة في شرطة الاحتلال #تهجير في النقب

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