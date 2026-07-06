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وارتفاع حصيلة العدوان إلى 73,098 شهيدًا

1072 شهيدًا و3463 مصابًا في غزة منذ وقف إطلاق النار

06 يوليو 2026 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
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مواطنون يحملون شهيدا من شهداء الحرب على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1072 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 3463 إصابة، إلى جانب 799 حالة انتشال من مناطق متفرقة في القطاع.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 شهداء، بينهم 3 شهداء جدد وشهيدان جرى انتشالهما، بالإضافة إلى 7 إصابات.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار الظروف الميدانية.

وبحسب التقرير، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,098 شهيدًا و173,571 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #ألف وحدة #1000 يوم من الإبادة

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