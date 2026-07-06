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إصابة 6 مواطنين في هجوم للمستوطنين على يطا جنوب الخليل

06 يوليو 2026 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أُصيب ستة مواطنين، الإثنين، بجروح ورضوض إثر هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في بلدة يطا، جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، بأن نحو 30 مستوطنًا مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال، هاجموا منازل المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا بعد إغلاق البوابة الرئيسية للقرية.

وأضاف، أن المهاجمين اعتدوا بالضرب على الأهالي، ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين، تلقوا العلاج ميدانيًا.

وأشار مخامرة إلى أن من بين المنازل المستهدفة منزل المواطن سالم الهذالين، الذي أعلنت قوات الاحتلال المنطقة المحيطة به منطقة عسكرية مغلقة لمدة يومين، ومنعت أفراد أسرته من الوصول إلى المرافق الصحية وحظيرة المواشي، ما أدى إلى بقاء المواشي دون طعام.

كما ذكر أن مستوطنين أقدموا على قطع سياج الأراضي وأسلاك الكهرباء الخاصة بمسكن المواطن أيوب المصري في منطقة خلة الحمص جنوب بلدة يطا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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