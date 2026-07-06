عقدة أزلية تتكرر.. النرويج تقصي البرازيل من المونديال وتتأهل لربع النهائي

سجل النجم النرويجي إرلينغ هالاند ثنائية ليقود منتخب بلاده للفوز 2 / 1 على البرازيل، والتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

سجل هالاند هدفي النرويج في الدقيقتين 79 و90، بينما أحرز النجم المخضرم نيمار جونيور هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة 90+10 من ركلة جزاء.

وكان المنتخب البرازيلي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، سددها برونو غيمارايش، وتصدى لها الحارس النرويجي أوريان نيلاند في الدقيقة 14.





ورفع نجم مانشستر سيتي رصيده إلى 7 أهداف ليعتلي صدارة هدافي كأس العالم متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، وإجمالا سجل هالاند هدفه رقم 62 في 54 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

كما كرس هذا الفوز أيضا عقدة أزلية للبرازيل التي اكتفت بتعادلين وخسارتين في أربع مواجهات سابقة أمام النرويج التي كررت تفوقها على أبطال العالم للمرة الثانية في المونديال بعد الفوز 2 / 1 في الدور الأول لكأس العالم 1998 في فرنسا.

وينتظر أحفاد الفايكنغ في دور الثمانية الفائز من المباراة المرتقبة بين المكسيك وإنكلترا، فجر الإثنين.





وكان منتخب البرازيل تأهل في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن المغرب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد تعادل مع أسود أطلس ثم فوزين على هايتي واسكتلندا.

وفي دور الـ32 تأهل أبطال العالم 5 مرات بصعوبة بالغة بالفوز 2 / 1 على اليابان.

أما منتخب النرويج فقد احتل وصافة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط بعد فوزين على العراق والسنغال وخسارة أمام فرنسا صاحبة الصدارة بتسع نقاط.

وفي الأدوار الإقصائية، فازت النرويج أيضا بصعوبة بالغة على كوت ديفوار بنتيجة 2 / 1.

المصدر / وكالات