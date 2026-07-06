3 شهداء بينهم زوجان جراء خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار

استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم زوجان، وأصيب آخرون، الإثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة ووسط القطاع، بالتزامن مع تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الموطن محمد فلاح دغمش وزوجته، وإصابة عدد من المواطنين، إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الأردني بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأضاف أن القصف أدى إلى اندلاع حريق في الشقة المستهدفة، فيما عملت طواقم الإنقاذ على التعامل مع المكان.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد المواطن ناصر العواودة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء شظية قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت المنطقة الشرقية لقرية المصدر.

وفي جنوب القطاع، واصلت قوات الاحتلال استهدافها لمدينة خان يونس، حيث قصفت مدفعيتها المناطق الشرقية للمدينة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الجنوبية والشرقية، فيما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في بحر المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين