الاحتلال يواصل خروقاته بغزة.. نسف للمنازل وقصف مدفعي وتحركات عسكرية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات نسف واسعة للمنازل، وتحركات عسكرية مكثفة، وإطلاق نار وقصف مدفعي وبحري في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ففي شمال القطاع، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة للمنازل والمباني شمال غربي بلدة بيت لاهيا، ما تسبب بانفجارات ضخمة، مما أثار حالة من الهلع والخوف بين المواطنين المقيمين في خيام النزوح.

وفي المحافظة الوسطى، تقدمت عدة دبابات إسرائيلية جنوب شرقي مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف جدًا باتجاه المنطقة، فيما أطلقت آليات الاحتلال قنابل إنارة بكثافة في أجواء مفترق المطاحن بالمنطقة البينية بين مدينتي خان يونس ودير البلح.

وفي جنوب القطاع، تعرضت المناطق الشرقية لبلدة القرارة شرقي خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي، تزامن مع إطلاق قنابل إنارة ونيران كثيفة باتجاه المنطقة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.

وكما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف جديدة شمالي المدينة، في إطار مواصلة تدمير المباني والمنشآت السكنية في المنطقة.

وكما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها باتجاه بحر مدينتي رفح وخانيونس، كما استهدفت مراكب الصيادين بقذائف في عرض بحر خان يونس، إلى جانب إطلاق نيران كثيفة في عرض بحر المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين