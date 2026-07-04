استطلاع إسرائيلي: 58% يرفضون استمرار نتنياهو وتقييمات سلبية لجميع وزرائه

حصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجميع الوزراء في حكومته، على تقييمات سلبية من قبل الإسرائيليين، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، أظهر أن حزب الليكود يظلّ متصدرا، غير أنه قريب جدا من حزب "يشار" الذي يقوده رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، غادي آيزنكوت.

وسأل الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه عبر القناة الإسرائيلية 12، المشاركين عن تقييمهم لأداء الوزراء خلال آخر 4 أعوام، لتشير النتائج إلى استياء واسع النطاق من قبل الإسرائيليين، إذ حصل جميع الوزراء على أغلبية من التقييمات السلبية، جاءت على النحو الآتي:

نتنياهو: 58% - تقييم سيئ، و38% - تقييم جيد.

وزير الجيش، يسرائيل كاتس: 61% - تقييم سيئ، و30% - تقييم جيد.

وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: 63% - تقييم سيئ، و32% - تقييم جيد.

وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: 69% - تقييم سيئ، و25% - تقييم جيد.

وزير القضاء، ياريف ليفين: 60% - تقييم سيئ، و27% - تقييم جيد.

وزير الخارجية، غدعون ساعر: 54% - تقييم سيئ، 29% - تقييم جيد.

وزير التعليم، يوآف كيش: 69% - تقييم سيئ، وهو الأسوأ منن حيث التقييم، و19% - تقييم جيد.

وبحسب الاستطلاع، فإن من بين الوزراء الذين شملهم، حصل كيش على أدنى تقييم من قبل الإسرائيليين، وهو كذلك الوزير الوحيد الذي حصل على تقييم سلبي أكثر من الإيجابي بين ناخبي كتلة نتنياهو، وهو رقم غير مألوف بالنسبة لوزير في منصبه من الائتلاف الحكوميّ، ولا سيّما بالنسبة لوزير للتعليم، في نهاية عام دراسيّ.

غالبية ضدّ استمرار نتنياهو بمنصبه

وسُئل المشاركون في الاستطلاع: "من برأيك يجب أن يكون رئيس الحكومة المقبل؟" هل هو نتنياهو، أو أي أحد من منافسيه، ليؤكد 58% من المشاركين أنهم يفضلون مرشحا آخر غير نتنياهو، فيما أعرب 33% عن اعتقادهم بأنه يجب أن يستمرّ في منصبه رئيسا للحكومة.

وتناول سؤال آخر في الاستطلاع، المسؤول عن إعادة الأسرى الإسرائيليين أحياء، وذلك على ضوء تصريحات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بأنه صاحب الفضل في ذلك، وتصريحات نتنياهو التي ادعى فيها أنه أعاد جميع الأسرى؛ فأجاب 58% من المشاركين بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هو المسؤول الأول عن إعادتهم، فيما نسب 28% فقط ذلك إلى حكومة نتنياهو.

كما تطرّق الاستطلاع إلى مشروع "قانون أساس: دراسة التوراة"، الذي يمنح دراسة التوراة مكانة دستورية خاصة في "إسرائيل"، ويمهّد لإضفاء مكانة مميزة على طلاب المعاهد التوراتية الحريدية، في ظل الخلافات المتواصلة بشأن تجنيدهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر معارضة أغلبية الإسرائيليين للقانون، الذي صادقت الهيئة العامة للكنيست عليه بالقراءة الأولى، الأربعاء الماضي، فقد عارض 66% تطبيق القانون، فيما أيّده 21%.

وجاءت نتائج الاستطلاع الذي فحص معدّل عدد المقاعد التي يتحصّل عليه كل حزب، وفق مختلف وسائل الإعلام، على النحو الآتي:

"الليكود": 22 مقعدا.

"يشار": 21.25 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 17.25 مقعدا.

"يسرائيل بيتينو": 10 مقاعد.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 9.75 مقعدا.

"شاس": 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7.75 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5.5 مقاعد.

"الصهيونية الدينية": 4.75 مقاعد.

القائمة الموحدة: 4.75 مقاعد.

وفي ما يتعلّق بصورة الكتل، حصلت كتلة "نعم بنيامين"، المؤيدة لنتنياهو على 51.5 مقعدًا، فيما حصلن كتلة "لا بنيامين"، المناوئة له على 68.5 مقعدًا.

وأُجري الاستطلاع بالتعاون بين "مانو غيفاع" ومعهد "ميدغام" و"آي بانل".

المصدر / فلسطين أون لاين