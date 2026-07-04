خلال 48 ساعة.. 16 شهيدًا و16 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، عن وصول 16 شهيداً و16 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن من بين الضحايا الذين استقبلتهم المستشفيات مؤخراً ستة شهداء جدد، وشهيد واحد متأثر بإصابته السابقة، بالإضافة إلى تسعة شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض.

وذكرت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر لعام 2023 قد ارتفعت لتصل إلى 73,090 شهيداً و173,553 مصاباً.

وفيما يتعلق بالفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,066 شهيداً، وإجمالي عدد الإصابات 3,445 مصاباً، في حين وصلت حالات الانتشال إلى 797 حالة.

المصدر / فلسطين أون لاين