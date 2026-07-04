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إيران تحذر بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز

04 يوليو 2026 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 رد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما لتشكيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، قائلا: “أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول المطلة عليه، ومن يتسببون في الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم. هذا تحذير جاد”.

جاء ذلك في تدوينة له عبر منصة "إكس"، السبت، ردا على البيان المشترك الذي أصدره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الوضع في مضيق هرمز.

وأشار غريب آبادي إلى إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حركة العبور في مضيق هرمز.

وتابع: “إن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوات العسكرية للقوى القادمة من خارج المنطقة. وإيران، بصفتها الدولة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق، تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس”.

وشدد غريب آبادي على أن أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول المطلة عليه، مضيفا: “من يتسببون في الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم. هذا تحذير جاد”.

والجمعة، أعلن ماكرون وستارمر، في بيان مشترك، أن فرنسا وبريطانيا “على أهبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز”.

المصدر / وكالات
#فرنسا #بريطانيا #إيران #مضيق هرمز

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