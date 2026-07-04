"صحة غزة": 38 مستشفى خرجت عن الخدمة و1700 من كوادرنا استشهدوا

غزة/ نبيل سنونو:

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المنظومة الصحية منهجيا على مدار 1000 يوم من حرب الإبادة الجماعية على القطاع، بما في ذلك معظم المشافي التي ما زال العديد منها يعمل جزئيا.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة خليل الدقران، لصحيفة "فلسطين"، بأن الاحتلال أخرج 38 مستشفى من الخدمة وقتل 1700 من كوادر وزارة الصحة خلال الحرب.

وذكر الدقران أن الاحتلال اعتقل أكثر من 320 من الكوادر الصحية بغزة خلال الحرب، لا يزال 83 منهم داخل سجونه.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى استشهاد ثلاثة أطباء داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب.

وأشار إلى استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومحاصرة قطاع غزة ومنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع الصحي.

وتابع الدقران: منذ بداية العدوان حتى اللحظة، لم يسمح الاحتلال بدخول أي جهاز طبي الى القطاع الصحي، كما أن هناك نسبة عالية من العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت 51% من الأدوية الأساسية بغزة.

من جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة د.منير البرش: إن 1000 يوم من حرب الإبادة لم يكن مجرد رقم في التقويم، بل 1000 يوم من العذاب، ومن صفحات الألم.

وأضاف البرش في منشور بصفحته في فيسبوك: نعيش أزمة دواء خانقة. أكثر من 51% من الأدوية مفقود، وأكثر من 59% من المستلزمات الطبية مفقودة. المواطن لم يعد يستطيع أن يجد شربة مياه نظيفة، مبينا أن الاحتلال بدأ بالقتل، والآن يقتل بشكل صامت.

وتابع: "1,000 يوم من الفقد والخذلان... أصبح قتل الأطفال خبرًا عاجلًا عابرًا، وقصف المستشفيات مشهدًا متكررًا، وتجويع المدنيين وسيلةً للحرب، ومنع الدواء والماء والغذاء أمرًا يُناقش بلا خجل".

وعدّ أن اتفاق وقف الحرب على غزة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان حبرًا على ورق، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 1,000 مواطن منذ الاتفاق، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتظهر بيانات رسمية أن القطاع الصحي في غزة فقد، جراء الحرب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 1700 من كوادره، بينهم أطباء وممرضون وصيادلة ومسعفون وعاملون في المؤسسات العلاجية.

ولم تقتصر الخسائر على الكوادر البشرية، إذ تشير البيانات الرسمية إلى تعرض 162 مؤسسة صحية و197 سيارة إسعاف للاستهداف، فيما خرج 96 مركزا صحيا، فضلا عن 38 مستشفى، عن الخدمة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد نحو 73 ألف مواطن، وأصيب أكثر من 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، وفق بيانات رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين