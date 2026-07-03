إصابات باقتحام الاحتلال واعتداء المستعمرين على مناطق متفرقة بالضفة

أصيب 7 مواطنين، اليوم الجمعة، إثر اعتداء المستعمرين على المواطنين شرق طوباس.

وأفاد رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، بأن مستعمرين اقتحموا القرية واعتدوا على المواطنين الذي حضروا لتفقد مساكنهم التي أجبروا على تركها قبل أشهر، ما أدى إلى إصابة 7 منهم برضوض، وجرى نقل 2 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يحتجز الاحتلال باقي الإصابات.

كما أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم، في هجوم للمستعمرين على بلدة إذنا غرب الخليل.

وأفاد مدير جمعية الهلال الأحمر في الخليل معمر طميزي بأن مجموعة من المستعمرين، اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة وهاجمت المواطنين وأصحاب الأراضي، بحماية قوات الاحتلال التي طردت المواطنين من أرضهم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت.

وذكر أن ذلك أدى إلى إصابة شاب برصاصة معدنية في الرقبة، فيما أصيب مسنان برضوض خلال محاولتهما التصدي للمستعمرين الذين حاولوا سرقة أغنام من المنطقة.

وفي بيت لحم، أصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار، وتمركزت في منطقة المثلث وسطها، واندلعت على إثر ذلك مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، ما أدى إلى إصابة برصاصة في الفخذ.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: