4301 شهيد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان

وثق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، استشهاد 4301 شهيد، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 آذار/ مارس الماضي.

وأوضح المركز، في بيان، اليوم الجمعة، حول الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان، أن عدد الجرحى وصل إلى 12199.

وكان لبنانيان أصيبا جراء غارة من مسيرة للاحتلال، استهدفت بلدة صديقين في صور جنوب لبنان، فيما أوردت الوكالة اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية "استهدفت ليلا آلية في البلدة، أتبعتها بغارة ثانية، ما أدى إلى سقوط جريحين".

والأسبوع الماضي، وقعت بيروت و"تل أبيب" برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين غير محددتي الاسم.

غير أن الاتفاق لم يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي، وربط ذلك بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".

واعتبر "حزب الله" أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب "تجاوز للخطوط الحمراء"، فيما احتج مناصروه في بيروت وقطعوا طرقا.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: