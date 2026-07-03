إطلاق منصة رقمية بعد جمع أكثر من 64 ألف مقطع فيديو و17 ألف صورة من غزة

أعلنت مجموعة من الباحثين المتخصصين في توثيق لقطات جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم ArchiveGenocide.com، تهدف إلى جمع المواد المصوّرة الواردة من غزة في مكان واحد، بما يتيح للباحثين والصحفيين والحقوقيين الوصول إليها دون الحاجة إلى تحميل الأرشيف الكامل.

وأوضح القائمون على المشروع أن المنصة تتضمن حتى الآن أرشفة 64 ألفا و537 مقطع فيديو، و17 ألف و905 صور، جُمعت من أكثر من 300 صحفي ومصدر ميداني.

ويتيح الموقع لزوّاره تحميل أي فيديو بشكل منفصل، إلى جانب الاطلاع على قائمة بأسماء الضحايا ضمن قاعدة بيانات يجري تحديثها يوميًا.

وأشار هؤلاء إلى أن العمل مستمر لإضافة المزيد من المواد، لافتين إلى أن عمليات الأرشفة والتدقيق تتطلب وقتًا نظرًا إلى الحجم الكبير للمحتوى.

ودعا القائمون على المنصة المستخدمين إلى المساهمة في حفظ الأرشيف عبر تقنيات التخزين اللامركزي (Torrents)، بما يضمن بقاء المواد محفوظة ومتاحة، موجّهين تحية إلى الصحفيين والمصورين والناشطين الذين خاطروا بحياتهم لإخراج هذه المواد من غزة وتوثيق ما جرى على الأرض.

وأفادوا بأن فريقهم "يقدم جميع الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومؤسسة هند رجب، والفريق القانوني الجنوب أفريقي في محكمة العدل الدولية".

ونوه هؤلاء إلى أن شركات التقنيات المتخصصة تبذل جهودًا مضنية لحجب وحذف المحتوى القادم من غزة، وعليه "نحن نبذل قصارى جهدنا لأرشفته قبل اختفائه. يمكنكم تصفح اللقطات الموثقة في الأرشيف، وتنزيل مجموعات المصادر الأصلية الكاملة من صفحة التنزيلات".

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: