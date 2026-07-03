إصابة شابين في هجوم للمستعمرين قرب الخان الأحمر

أصيب شابان برضوض واعتقل 4 آخرون، مساء الجمعة، في هجوم للمستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية التبنة البدوية، في محيط قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن أحد المستعمرين أقدم على دهس شابين بدراجة نارية ما تسبب بإصابتهما برضوض، فيما قام آخر برشّ غاز الفلفل تجاه عدد من الشبان في القرية.

وأشارت إلى أن المستعمرين نفذوا الاعتداء عقب تصدي شبان التبنة لمحاولة سرقة أغنام من القرية.

وبين الحين والآخر، تشهد منطقة الخان الأحمر (تجمع بدوي إستراتيجي شرق القدس) تصعيداً مستمراً في هجمات المستعمرين بهدف التضييق على السكان البدو، ودفعهم للرحيل قسراً للسيطرة على أراضيهم لصالح الاستيطان الإسرائيلي.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: