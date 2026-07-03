لبنان .. إلغاء مشاركة تطبيعية لطبيبة إسرائيلية في مؤتمر جراحي

أُلغيت مشاركة تطبيعية للطبيبة الإسرائيلية شارونا روس في المؤتمر اللبناني الربيعي السابع والعشرين للجراحة، قبل ساعات من انطلاق فعالياته اليوم الجمعة 3 تموز/يوليو، بعدما كانت مدرجة لإلقاء محاضرة بعنوان "الجراحة بالروبوت" ضمن برنامج المؤتمر.

وكانت الجمعية اللبنانية للجراحة قد أدرجت الطبيبة الإسرائيلية روس ضمن فعاليات المؤتمر، المقرر عقده في فندق Le Royal في ضبية، قبل أن تُلغى مشاركتها إثر اعتراضات واسعة على دعوتها.

وبحسب معلومات متداولة، جاء قرار الإلغاء في اللحظات الأخيرة بعد تبيّن للجهات المعنية أن الطبيبة تحمل الجنسية الإسرائيلية، وأن سيرتها الذاتية تشير إلى أنها ولدت ونشأت في "إسرائيل"، كما أدّت الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الاحتلال قبل انتقالها إلى مسيرتها الطبية.

وأثار إدراج اسم روس ضمن برنامج المؤتمر موجة اعتراضات في أوساط عدد من الأطباء والمدعوين، الذين اعتبروا مشاركتها خرقاً لموقف لبنان الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ما دفع الجهات المعنية إلى التدخل وإلغاء مشاركتها قبل انعقاد محاضرتها.

وتأتي الحادثة في ظل رفض واسع في لبنان تجاه أي مشاركة إسرائيلية في فعاليات مهنية أو أكاديمية، ولا سيما مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة، وتصاعد الدعوات الشعبية والنقابية إلى رفض مختلف أشكال التطبيع.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: