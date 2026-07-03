فيدان: "إسرائيل" ليست مشكلة تركيا وحدها بل مشكلة العالم

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن "إسرائيل" تبحث حاليا عن عدو جديد لتغيير صورتها التدميرية، التي أدنتها المجتمعات الدولية، مؤكدا أن دولة الاحتلال ليست مشكلة بالنسبة لبلاده وحدها بل مشكلة العالم بأسره.

جاءت تصريحات فيدان خلال مشاركته في برنامج "رؤية ليلية" (Gece Görüşü) الذي تبثه قناة /CNN TÜRK/ حيث تناول السياسة الإسرائيلية، وتداعيات الحرب في المنطقة، وموقف تركيا من التطورات الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية التركي أن "إسرائيل" أخفت سياساتها لسنوات خلف ما وصفه بـ"الوهم" الذي تبناه الغرب، مضيفا أن هذه السياسة أصبحت اليوم غير قابلة للاستمرار بعد أن فقدت قدرتها على إقناع الرأي العام العالمي.

وقال: "لقد أخفت إسرائيل هذه السياسة التي تنتهجها وراء نوع من الوهم، ووافق الغرب على تبني هذا الوهم. لكن عندما أصبحت تلك السياسة غير قابلة للاستمرار في نظر البشرية، ولم تعد قادرة على إقناع الناس أو خداعهم، وجد الجميع أنفسهم في مواجهة المخاطر".

وأشار إلى أن المشهد الدولي يشهد موجة غير مسبوقة من الانتقادات لـ"إسرائيل"، معتبرا أن ذلك يعود إلى ما وصفه بالمجازر التي ترتكب بشكل علني، فضلا عن دورها في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأضاف: "في جميع أنحاء العالم، من الجامعات إلى الصحف والمنصات الفكرية، نشأت موجة غير مسبوقة من معاداة "إسرائيل". لماذا؟ لأنهم يرتكبون المجازر على مرأى من الجميع، ويلعبون علنا دورا يزعزع الاستقرار في كل مكان. في السابق كانوا يستطيعون إخفاء ذلك عبر بعض التحركات الإعلامية البسيطة، أما اليوم فلم يعد بإمكانهم إخفاؤه".

واعتبر فيدان أن "إسرائيل" تحاول حاليا إعادة صياغة صورتها عبر البحث عن خصم جديد، وتابع: "إسرائيل تسعى حاليا إلى البحث عن عدو جديد من أجل تغيير هذه الصورة التدميرية التي أصبحت محل إدانة من المجتمع الدولي. وخلال زياراتي إلى مختلف الأماكن يُطرح علي هذا السؤال، فأجيب: إن إسرائيل تحاول أن تخلق لنفسها عدوا".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن بلاده لن تتردد في مواجهة أي طرف إذا تعارضت سياساته مع المصالح التركية، مؤكدا أن المواجهة بحد ذاتها لا تمثل مصدر قلق لأنقرة.

وأكمل: "ما دامت إسرائيل أو أي طرف آخر يتعارض مع مصالحنا الوطنية ومصالحنا الإقليمية، فلا يوجد ما يدفعنا للخوف أو التردد أو التراجع أمام أي أحد. لا توجد لدينا مشكلة في ذلك. المواجهة ليست مشكلة بالنسبة لنا".

وأكد فيدان أن القضية لا تخص تركيا وحدها، بل تمثل، بحسب وصفه، أزمة عالمية تتجاوز الخلافات الثنائية، وختم: "المشكلة الحقيقية هي أن إسرائيل ليست مشكلتي وحدي، بل هي مشكلة العالم. يجب أن يُقال ذلك بهذه الصورة. إسرائيل ليست مشكلة تركيا وحدها، وليست قضية الرئيس رجب طيب أردوغان وحده. معارضة رئيسنا لها بصوت مرتفع مسألة أخرى، لكن هذه قضية تخص الإنسانية جمعاء".

المصدر / أنقرة/ فلسطين أون لاين: