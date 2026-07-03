قيادة حماس تشارك في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي

شارك وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، بمراسم تشييع رسمية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي استشهد بغارة شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" في 28 شباط/فبراير الماضي.

وبدأت في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، مراسم تشييع رسمية للمرشد السابق.

ويشارك في المراسم الرسمية التي تُقام في مصلى الإمام الخميني في طهران، مسؤولون إيرانيون وجموع من المواطنين، إلى جانب ممثلين عن العديد من الدول. وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تزامنا مع تلاوة آيات من القرآن الكريم.

ومن المتوقع أن يشارك بالمراسم التي تستمر طوال اليوم، رؤساء حكومات وبرلمانات ووزراء خارجية ومبعوثون من نحو 100 دولة.

وتبدأ مراسم التشييع لعامة الشعب غدا السبت، حيث يتوافد المشاركون اعتبارا من الساعة السادسة صباحا إلى مصلى الإمام الخميني للوقوف دقيقة صمت وتقديم واجب العزاء.

وتعتزم السلطات الإيرانية دفن جثمان خامنئي الخميس المقبل الموافق 9 تموز/يوليو في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.





وكان أول برنامج لتوديع "سيد شهداء إيران" قد أقيم مساء أمس الخميس، بعد صلاتي المغرب والعشاء، وذلك بمراسم وداع جمع من عائلات "شهداء الحربين المفروضتين الثانية والثالثة"، و"عائلات شهداء مكتب مقام القائد الأعلى وعائلات شهداء فيلق حماية ولي الأمر"، وذلك في "مقتل الإمام الشهي"، وفقا لما ذكرته الوكالة الإيرانية.

وشكلت حادثة اغتيال خامنئي، وخلافة ابنه مجتبى له في موقع الزعيم الأعلى الثالث لإيران، في خضم صراع مع أكبر أعدائها، لحظة فارقة في تاريخ الجمهورية الإسلامية على مدى 47 عاما.

ولم يظهر المرشد الإيراني الجديد، الذي أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الذي أودى بحياة والده، في أي صور جديدة منذ بدء الحرب.

المصدر / طهران/ فلسطين أون لاين: