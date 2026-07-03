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65 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم تضييقات الاحتلال

03 يوليو 2026 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 أدى نحو 65 ألف مصل، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن 65 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى صلاة الجمعة منذ ساعات الصباح الباكر.

وأضافت أن المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيطها، وبخاصة عند باب الأسباط، حيث نصبت قوات الاحتلال سواتر حديدية وأعاقت وصول المصلين.

ومنذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد.

وتقتصر إمكانية الوصول إلى المسجد الأقصى على سكان القدس والمدن والبلدات العربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

 
المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس

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