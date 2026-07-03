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تحذير عاجل من بلديات غزة بشأن السباحة في البحر

03 يوليو 2026 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
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بحر غزة يزدحم بآلاف المصطافين هرباً من حرارة الجو (21).jpg

وجهت بلديات قطاع غزة، دعوة لمواطني القطاع، لتجنب السباحة في البحر بدءا من صباح اليوم حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ونوهت البلديات، في بيان مقتضب لها، الجمعة، إلى أن تحذيرها بعدم السباحة في البحر بسبب ارتفاع الأمواج واشتداد التيارات المائية، مما يشكل خطراً حقيقياً ومباشراً على حياة المصطافين والسباحين.

ودعت جميع المواطنين والعائلات إلى إبداء أعلى درجات المسؤولية، والالتزام الكامل بتعليمات وتوجيهات منقذي البحري المنتشرين على طول الشاطئ، وعدم النزول إلى المياه للسباحة تحت أي ظرف، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم، وتجنباً لارتفاع حالات الغرق.

ويجد معظم المواطنين في قطاع غزة ملاذا للهروب من ضغط الحر، عوضا عن كون ساحل البحر بات منطقة سكانية تزدحم بآلاف الخيام الخاصة بالنازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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