موعد مباريات اليوم الجمعة 3 يوليو في كأس العالم 2026.. مصر تواجه أستراليا

تستمر منافسات المنتخبات في كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، اليوم الجمعة 3 يوليو/تموز 2026، وذلك مع إقامة عدد من المواجهات المرتقبة ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.

وتبدأ المباراة أكثر متابعة وإثارة لدى الجمهور العربي في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي لفلسطين ومصر والسعودية، حيث يخوض منتخب مصر اليوم الجمعة مباراته ضد أستراليا، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتأتي مباراة المنتخب المصري بعد تحقيقه أول تأهل تاريخي إلى دور الـ 32 في مشاركاته بكأس العالم، واحتلاله المركز الثاني في مجموعته السابعة برصيد 7 نقاط، تحققا من فوز واحد وتعادلين.

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وتنقل قناة بي إن سبورت ماكس 1 و3 بالإضافة إلي قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة المنتخب المصري في مواجهة المنتخب الأسترالي.

وفي الساعات الأولى من يوم غدٍ السبت تقام مباراتان في الساعات الأولى، ضمن منافسات الدور نفسه، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين مع الرأس الأخضر فيما يلتقي المنتخب الغاني مع المنتخب الكولمبي.

وإليكم جدول المباريات وتوقيتها:





المصدر / فلسطين أون لاين