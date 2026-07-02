تعرّف على أجهزة "أبل" التي لم يرتفع سعرها

رغم رفع أسعار عدد من أجهزتها الإلكترونية، أبقت شركة أبل أسعار هواتف آيفون وساعات Apple Watch وسماعات AirPods دون أي زيادة، في خطوة تستثني أبرز منتجاتها الاستهلاكية من موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة.

ووفق تقرير نشره موقع "SlashGear"، لم تشمل الزيادات جميع هواتف آيفون الحالية، إذ يبدأ سعر iPhone 17 من 800 دولار، بينما يبدأ سعر iPhone 17e من 600 دولار، في حين يبدأ سعر iPhone 17 Pro من 1100 دولار، وiPhone 17 Pro Max من 1200 دولار.

وأشار التقرير إلى أن جميع هواتف آيفون من الجيل الحالي تأتي بسعة تخزين أساسية تبلغ 256 غيغابايت، في تحسين مقارنة بالأجيال السابقة.

كما استثنت أبل من الزيادات ساعات Apple Watch وسماعات AirPods، إلى جانب عدد من الملحقات، مثل AirTag وApple Pencil، والتي لم تشهد أي تعديل في أسعارها.

في المقابل، رفعت الشركة أسعار عدد من أجهزتها الأخرى، شملت iPad وMacBook وiMac وMac Studio وApple TV وApple Vision Pro وHomePod، إضافة إلى الأجهزة المُجددة من فئتي ماك وآيباد.

المصدر / فلسطين أون لاين