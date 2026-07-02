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الصحة بغزة: 1,059 شهيدًا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار

02 يوليو 2026 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
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إجمالي ضحايا الخروقات منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 1,059 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 4 شهداء و12 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ضحايا الخروقات منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 1,059 شهيدًا و3,429 مصابًا، إضافة إلى 788 حالة انتشال.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,074 شهيدًا و173,537 مصابًا.

وأكدت الوزارة أن استمرار تعذر وصول فرق الإنقاذ إلى عدد من الضحايا يرشح الحصيلة للارتفاع، في ظل مواصلة العمليات العسكرية واستمرار الظروف الإنسانية والميدانية الصعبة في مختلف أنحاء قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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