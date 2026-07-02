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3 شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال لوقف النار في غزة

02 يوليو 2026 . الساعة 17:04 بتوقيت القدس
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استمرار خروقات الاحتلال لوقف النار في غزة

استُشهد ثلاثة مواطنين وأُصيب عدد آخر، بينهم حالة وُصفت بالخطيرة، من جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، طالت مدينتي خان يونس ومخيم النصيرات.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية اسشهاد مواطنين، بقطف من طائرات الاحتلال استهدف خيام النازحي في شارع 5 غربي مدينة خان يونس.

وأفادت المصادر باستشهاد الشاب ياسر فريد عبد صبح (18 عامًا) متأثرًا بجروح أصيب بها قبل 22 يومًا إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط موقع البحرية في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وفي وسط القطاع، أفادت المصادر بإصابة عدد من المواطنين، بينهم إصابة خطيرة، إثر قصف نفذته طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف دراجة نارية في محيط مسجد معاذ بن جبل بالمخيم الجديد شمال مخيم النصيرات.

وتأتي هذه الهجمات في إطار خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي أسفرت منذ بدء سريانه عن سقوط أكثر من مئة شهيد وآلاف والجرحى، إلى جانب استمرار عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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