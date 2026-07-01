بلدية الخليل تحذر من مخطط لتهجير المدينة

حذر رئيس بلدية الخليل من وجود مخطط للاحتلال الإسرائيلي يستهدف تهجير السكان الفلسطينيين من المناطق المحيطة بالحرم الإبراهيمي، بالتزامن مع إجراءات متواصلة لتغيير الواقع القائم في المدينة القديمة.

وقال رئيس البلدية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تنفيذ خطة لترحيل جميع المواطنين الفلسطينيين من محيط الحرم الإبراهيمي، في إطار سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعكف على تحويل الحرم الإبراهيمي إلى "كنيس يهودي"، عبر إجراءات وتغييرات متسارعة تستهدف الهوية الإسلامية والتاريخية للمسجد، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل تصعيدًا خطيرًا بحق أحد أبرز المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية.

وأشار رئيس بلدية الخليل إلى أن السياسات الإسرائيلية في محيط الحرم الإبراهيمي تستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل لوقف ما وصفه بمخططات التهجير والتهويد، وحماية السكان والمقدسات في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين