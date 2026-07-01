فرنسا تقصي السويد وتتأهل لملاقاة بارغواي في ثمن النهائي

عبرت فرنسا دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، بفوزها الصريح والسهل على السويد 3-0، في نيوجيرزي، لتضرب موعدا مع الباراغواي في دور الـ16 في فيلادلفيا.

وسجل لفرنسا كيليان مبابي (45 و74)، رافعا رصيده إلى ستة أهداف في النسخة الحالية بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، و18 في مجموع مشاركاته، بفارق هدف أيضا عن ميسي، فيما أضاف برادلي باركولا الثالث (53).

وتابع الثلاثي الهجومي الضارب المؤلف من مبابي وعثمان ديمبلي ومايكل أوليسيه تألقه مع فرنسا الباحثة عن تأهل ثالث تواليا إلى النهائي، بعد لقب 2018 والخسارة في 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وأصبحت فرنسا أول منتخب في تاريخ كأس العالم يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في خمس مباريات متتالية.

وعاد المدافع وليام صليبا إلى التشكيلة الأساسية لفرنسا، بطلة 1998 أيضا، في حين شغل لوكا دينيي الجهة اليسرى خلف برادلي باركولا. وكان صليبا، الذي عانى من آلام متكررة في الظهر خلال الأشهر الأخيرة، قد أُريح الجمعة خلال المباراة الأخيرة ضمن المجموعة التاسعة ضد النرويج (4-1).

وشكل بذلك مرة أخرى ثنائية قلب الدفاع المعتادة إلى جانب دايو أوباميكانو.

وفي الهجوم، اختار المدرب ديدييه ديشان، الذي غاب عن مواجهة النرويج وعاد إلى دكة البدلاء بعد حضوره جنازة والدته في فرنسا، إشراك برادلي باركولا على الجهة اليسرى إلى جانب الثلاثي المرعب مبابي وديمبلي وأوليسيه.

المصدر / وكالات