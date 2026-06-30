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غوتيريش: الأوضاع المعيشية في غزة "مروعة للغاية"

30 يونيو 2026 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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أنطونيو غوتيريش

قال أنطونيو غوتيريش إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار، محذرًا من استمرار التدهور الإنساني في القطاع.

وأوضح غوتيريش، الثلاثاء، أن الأوضاع المعيشية في غزة "مروعة للغاية"، في ظل انتشار مخلفات الذخائر غير المنفجرة، وتفشي الأمراض، واستمرار موجات النزوح الواسعة بين السكان.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الفلسطينيين يواجهون تصاعدًا في عنف المستوطنين، إلى جانب التوسع الاستيطاني والتهديدات المتزايدة بضم أجزاء من الضفة الغربية، مشددًا على أن أي خطوة لضم الأراضي الفلسطينية تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

كما وصف غوتيريش الاستيلاء على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة بأنه "انتهاك غير قانوني وغير مقبول"، داعيًا إلى احترام القانون الدولي وحماية مؤسسات الأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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