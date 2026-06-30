وفد من حماس يصل القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة

أعلن المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، عن وصول وفد من الحركة برئاسة رئيسها في الضفة الغربية زاهر جبارين، إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بشأن استكمال تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح النونو، في تصريح صحفي، أن الوفد سيبحث خلال اللقاءات سبل وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وجرائم القتل والاغتيال اليومية، إلى جانب ضمان التزام "إسرائيل" بإدخال جميع احتياجات القطاع كاملة، بما يشمل مواد إعادة ترميم المستشفيات والمخابز والبنية التحتية، وتنفيذ بقية بنود الاتفاق.

وأضاف أن المباحثات ستتضمن أيضًا استكمال بحث خارطة الطريق التي أعدها مبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ميلادينوف، بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن دخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولًا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي القطاع.

وأكد النونو أن حركة حماس "جادة في التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة شعبنا الفلسطيني، ويوقف جرائم الاحتلال، ويحقق تقدمًا في استعادة الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وفي 13 يونيو/ حزيران، سلّمت حركة حماس، رد الفصائل الفلسطينية على خطة "خارطة الطريق" التي كانت قد تسلمتها ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادنوف، في التاسع عشر من شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأكدت ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها، ولا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف جميع أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين