صدام ناري في كأس العالم 2026: كوت ديفوار في النرويج الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم، 30 يونيو 2026، نحو مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي كوت ديفوار والنرويج، ضمن منافسات كأس العالم 2026. وتأتي هذه المباراة في توقيت حاسم من عمر البطولة، حيث يسعى كل طرف لفرض هيمنته وضمان خطوة إضافية نحو الأدوار المتقدمة.

توقيت المباراة:

تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي:

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* الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

* الساعة 18:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة

.يمكن للجماهير متابعة اللقاء مباشرة عبر شبكة قنوات beIN Sports MENA، وتحديداً عبر القناتين التاليتين:

* beIN Sports MENA Max 1

* beIN Sports MENA Max 3

حالة المنتخبين قبل المواجهة

يدخل منتخب كوت ديفوار اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة، حيث نجح "الفيلة" في تقديم أداء متوازن دفاعياً وهجومياً، مما يجعله نداً قوياً أمام الطموحات النرويجية. في المقابل، يطمح منتخب النرويج إلى استغلال نقاط قوته الفردية والجماعية لتعطيل المسيرة الإيفوارية وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في مشواره المونديالي.

تعتبر هذه المواجهة اختباراً تكتيكياً رفيع المستوى، خاصة مع تقارب مستويات الأداء في المباريات السابقة للفريقين، مما يفتح الباب أمام كافة التوقعات في واحدة من أكثر مباريات اليوم إثارة.

هل تعتقد أن الخبرة الأفريقية لمنتخب كوت ديفوار ستتفوق على التنظيم التكتيكي للمنتخب النرويجي، أم أننا على موعد مع مفاجأة كبرى الليلة؟





المصدر / فلسطين أون لاين