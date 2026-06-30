رئيسة سلوفينيا تدعو للتحقيق في تدخل إسرائيلي بانتخابات بلادها البرلمانية

دعت رئيسة دولة سلوفانيا نتاشا بيرك مسار إلى فتح تحقيق شامل في معلومات عن تدخل إسرائيلي في الانتخابات البرلمانية السلوفينية الأخيرة، وذلك على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن نشاط لشركة الاستخبارات الإسرائيلية الخاصة "بلاك كيوب" قبيل إجراء الانتخابات.

وبحسب تحقيقات محلية فإن السلطات السلوفينية تتحدث عن دخول أشخاص مرتبطين بالشركة البلاد وقدموا أنفسهم على أنهم مستثمرون أو ممثلو رؤوس أموال، بهدف جمع معلومات والتواصل مع جهات سياسية في إطار محاولات مزعومة للتأثير على المشهد الانتخابي.

وتمحورت التحقيقات حول رصد العناصر المرتبطة بالشركة خلال الفترة الحساسة التي سبقت الانتخابات الأخيرة، والتي انتهت بفارق ضئيل للغاية بين الكتل السياسية المتنافسة.

غضب شعبي للتدخل الإسرائيلي

ورغم عدم نشر أدلة علنية تثبت تلاعباً فعلياً بالنتائج حتى الآن، إلا أن القضية أثارت غضباً شعبياً وسياسياً عارماً في سلوفانيا.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تحقيقاً موسعاً يفضح أساليب الخداع وانتحال الصفة التي اتبعها" العملاء الإسرائيليون" من خلال الشركة.

من جهتهم، ربط مراقبون وسياسيون مطلعون بين هذه التطورات والخلافات الحادة بين الأحزاب السلوفينية حول الموقف من "إسرائيل" والحرب في الشرق الأوسط سيما على غزة.

وفي تصريحات إعلامية قريبة، قالت الرئيسة السلوفانية إن شعبها أصيب بالصدمة عندما ظهرت قضية "بلاك كيوب"، لأن التدخل الخارجي في الانتخابات أثناء الحملات الانتخابية لا يمثل مجرد منافسة سياسية، بل يشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية.

المصدر / فلسطين أون لاين