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مقتل شاب وإصابة شقيقه في جريمة إطلاق نار في القدس

30 يونيو 2026 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 قتل شاب، وأصيب شقيقه بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب حسين عيسى قتل إثر إصابته بعيار ناري خلال شجار تخلله إطلاق نار في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، فيما أصيب شقيقه محمد بعيار ناري في القدم، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وتشهد البلدات والأحياء الفلسطينية في داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس المحتلة تصاعداً في جرائم القتل والعنف، في ظل انتشار السلاح وتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلية عن ملاحقة العصابات الإجرامية، وهو ما تؤكد مؤسسات ولجان شعبية فلسطينية أنه أسهم في تفاقم الجريمة وارتفاع عدد ضحاياها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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